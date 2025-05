Clássico do teatro brasileiro "Vestido de Noiva" estreia em Nova York com elenco internacional

"Eu sou muito self-conscious com o meu inglês. Sempre fui", conta ela, com franqueza e humor. "Eu brinco que... não é que vai ter um sotaque, eu sou um sotaque. Eu não consigo nem espirrar sem as pessoas me perguntarem de onde eu sou."

O enfrentamento dessa barreira linguística ganha ainda mais peso quando se trata de dar voz a Nelson Rodrigues em outra língua ? e em outro continente. A tradução, nesse caso, não é apenas do português para o inglês, mas de uma linguagem carregada de brasilidade, subtexto e crítica social para um novo contexto cultural. É quase como traduzir um sotaque da alma.

Fabiana conhece bem essa tensão. No Brasil, o sotaque baiano também foi motivo de insegurança. "Lá eu achava que tinha que mudar a maneira de falar para ser aceita. Hoje, não. Como diz na Bahia, eu só quero fazer o que é meu." Essa aceitação ecoa com força em sua atuação, num momento em que ela não só representa um texto clássico, mas também sua própria identidade no palco.

"Vestido de Noiva" estará em cartaz por apenas um final de semana no Playhouse46, em Nova York, mas promete ser um pequeno passo dentro de uma promissora trajetória desse grupo de ativadores do teatro brasileiro fora do país.

Uma rara e potente oportunidade de ver Nelson Rodrigues traduzido ? não só no idioma, mas também pela coragem de quem, como Fabiana, transforma a própria trajetória em cena.