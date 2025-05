Em discurso para diplomatas, papa Leão XIV pede "respeito à dignidade dos migrantes"

Em seu primeiro discurso para diplomatas de todo o mundo, nesta sexta-feira (16), no Vaticano, o papa Leão XIV afirmou que a dignidade dos migrantes deve ser respeitada e pediu aos países que interrompam a produção de armas, priorizando os esforços de paz.

O novo pontífice, de origem francesa e italiana, nascido nos EUA e naturalizado peruano, se apresentou como "descendente de imigrantes" e fez um apelo pela "compaixão e solidariedade" com os deslocados.

Leão XIV lembrou sua passagem pela "América do Norte, América do Sul e Europa", uma trajetória que evidencia, segundo ele, "sua aspiração de transcender as fronteiras para encontrar-se com pessoas e culturas diferentes".