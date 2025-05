Encontro entre Ucrânia e Rússia na Turquia é "oportunidade perdida", dizem jornais franceses

A imprensa francesa desta sexta-feira (16) destaca a reunião de negociação entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, na Turquia. Representantes dos dois países se encontram nesta sexta-feira (16) com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, mas sem a presença do presidente russo e do ucraniano.

Sem surpresa, Putin se recusou a participar das negociações diretas entre Kiev e Moscou, mais de três anos depois da invasão da Ucrânia.

O Le Monde lembra que, nesta quinta-feira (15), o Ministério da Defesa russo anunciou a captura de duas novas cidades ucranianas na região oriental de Donetsk. De acordo com o jornal, o Kremlin insiste, nos últimos dias, que a dinâmica militar é favorável à Rússia e Moscou não tem interesse em ceder.