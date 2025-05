Estética inovadora de road movie pelo deserto "Sirât", de Olivier Laxe, seduz plateia de Cannes

O segundo filme em competição é "Eddington," do americano Ari Aster e protagonizado por Joaquim Phoenix. A história se passa em 2020 em uma pequena cidade no Novo México. O confronto entre o xerife e o prefeito coloca os habitantes uns contra os outros e cria um ambiente explosivo.

Até agora, seis dos 22 filmes na competição oficial foram exibidos. O brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estreia no domingo (18). Os vencedores serão conhecidos no sábado (24), último dia do 78° Festival de Cinema de Cannes.