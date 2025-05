Israel deve ouvir "apelo internacional" e encerrar guerra em Gaza, diz chanceler francês

Famílias de reféns pedem ação

Após romper uma trégua de dois meses, Israel retomou a ofensiva na Faixa de Gaza em 18 de março, com o objetivo de obter a libertação de todos os reféns sequestrados pelo movimento Hamas em 7 de outubro de 2023.

Durante a ofensiva do movimento palestino, que desencadeou a guerra em Gaza, foram sequestrados 251 israelenses. Deles, 57 permanecem em cativeiro em Gaza. Segundo o Exército do país, 34 estão mortos.

O ataque do Hamas matou 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais. Já a ofensiva israelense deixou pelo menos 53.000 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas. A ONU considera o número confiável.

A principal associação de famílias de reféns israelenses pediu nesta sexta-feira que Netanyahu não perca uma "oportunidade histórica" para libertar os sequestrados em Gaza.

"As famílias acordaram com o coração pesado e grande preocupação diante da escalada dos ataques e do fim da visita do presidente Trump à região", disse o Fórum de Famílias de Reféns em nota.