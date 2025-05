México pede indenização de youtuber por gravar em sítios arqueológicos

Imagine a cena. Um conhecido produtor de programas para o YouTube, MrBeast, com 395 milhões inscritos, viaja aos tesouros da arquitetura ancestral mexicana para mostrar seus segredos e história milenares. Porém, o apresentador aproveita o momento para fazer propaganda de sua própria marca de produtos alimentícios. Foi esse o motivo que levou o governo do México a exigir indenização do astro do YouTube, após vídeo de chocolate em pirâmide.

A celebridade da internet aproveitou a passagem por cidades maias para anunciar a sua marca, gerando críticas do Instituto de Arqueologia e História do México. O país está tentando obter via judicial uma indenização da produtora que realiza os programas no YouTube de MrBeast, acusada de usar imagens de antigos sítios arqueológicos do país para anunciar uma marca comercial.

Desde 10 de maio, as imagens da estrela das redes sociais visitando ruínas maias foram visualizadas cerca de 60 milhões de vezes no YouTube. No vídeo, intitulado "Explorei Templos Antigos de 2.000 Anos", o influenciador visita as antigas cidades maias, incluindo Calakmul e Chichén Itzá, no sudeste do México. O caso foi reportado pelo jornal britânico The Guardian.