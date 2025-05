Petição para proibir "cura gay" na Europa reúne mais de um milhão de assinaturas

Várias personalidades do mundo cultural e político francês, entre eles o ex-premiê Gabriel Attal, pediram apoio a uma petição destinada a proibir a terapia de conversão praticada em pessoas LGBTQIA+ na União Europeia. Até às 16h desta sexta-feira (16), no horário local, já haviam sido coletadas mais de um milhão de assinaturas.

Os internautas europeus têm até este sábado (17) para apoiar a iniciativa. A partir de um milhão de assinaturas, a Comissão Europeia deve "dar uma resposta pública" à questão, explicou a eurodeputada da esquerda radical francesa Manon Aubry nas redes sociais. Mas o mecanismo não tem efeito vinculativo e a Comissão Europeia não é obrigada a transformar a proposta em lei.

As práticas de conversão envolvem métodos que visam modificar a orientação sexual ou a identidade de gênero de pessoas gays, lésbicas, transgênero ou bissexuais. De acordo com a associação internacional ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), a terapia de conversão só é totalmente proibida em oito países da União Europeia: França, Bélgica, Chipre, Alemanha, Malta, Portugal, Espanha e Grécia.