Reunião para negociações diretas entre Ucrânia e Rússia na Turquia termina sem acordo de cessar-fogo

As delegações ucraniana e russa, mediadas pela Turquia, se reuniram nesta sexta-feira (16) em Istambul, pela primeira vez para negociações diretas, desde março de 2022. Os dois lados discutiram sobre uma eventual reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o russo Vladimir Putin e concordaram com uma grande troca de prisioneiros, mas não com um cessar-fogo, que é uma "prioridade" para Kiev, fazendo pouco progresso em direção à resolução do conflito.

Ucranianos e russos concordaram com uma troca "massiva" de prisioneiros, "a uma taxa de 1.000 por 1.000", "nos próximos dias", disse o negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky. A proposta foi bem recebida pelo chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov.

Embora o representante russo tenha dito que estava "satisfeito" e pronto "para continuar os contatos" com Kiev após essas discussões, o lado ucraniano criticou as demandas territoriais de Moscou. A Rússia exigiu que a Ucrânia cedesse novos territórios, conforme informações divulgadas por autoridades ucranianas. Os representantes de Kiev consideram as exigências "inaceitáveis" e disseram que as demandas visavam apenas a atrapalhar as negociações, cuja primeira reunião terminou sem acordo.