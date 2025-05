Rússia ataca hotéis de jornalistas para silenciar notícias da guerra na Ucrânia, denuncia RSF

A maioria dos ataques ocorreu à noite, quando os hotéis estão mais movimentados. Pelo menos quinze deles foram "realizados com mísseis russos Iskander 9K720, conhecidos por sua precisão", de acordo com a RSF e a Truth Hounds, que apontam para "alvos metódicos e coordenados".

O documento também denuncia as "campanhas de desinformação" do Kremlin, que alega ter como alvo "bases militares" e "mercenários". Os bombardeios "não são acidentais e nem aleatórios", salienta o relatório.

Crimes de guerra

De acordo com os responsáveis pelo levantamento, as ofensivas "visam reduzir a cobertura jornalística da guerra". É o que garante Pauline Maufrais, representante do RSF na Ucrânia, citada no comunicado à imprensa.

"Ao atacar a infraestrutura civil, eles violam o direito internacional humanitário, o que constitui crimes de guerra", disse Maufrais, pedindo que os responsáveis sejam levados à justiça. Segundo a RSF, 13 jornalistas foram mortos desde 2022 enquanto cobriam a invasão russa, incluindo 12 em território ucraniano.

Em agosto de 2024, Ryan Evans, jornalista e consultor de segurança britânico que trabalhava para a agência de notícias Reuters, morreu após o ataque de um míssil russo ao hotel Sapphireem Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Outras sete pessoas ficaram feridas.