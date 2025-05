Dia Internacional contra a Homofobia: qual é a situação dos direitos LGBTQIA+ no mundo?

Apesar disso, Berlim ainda conta com uma rede eficaz de prevenção e apoio às vítimas por parte da polícia e do Judiciário.

No Brasil, dados preocupantes

No Brasil, uma pessoa LGBTQIA+ morre a cada 18 horas. O país lidera o ranking de assassinatos de pessoas trans há 16 anos, com 122 mortes em 2024. Embora os números estejam em queda, ainda preocupam. A correspondente da RFI no Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino, entrevistou Nerigny Venture, mulher trans de 47 anos.

"Sofri muita agressividade, fui um verdadeiro saco de pancadas", relata. "Hoje, presto atenção a onde vou e em que horário, para evitar novas situações de risco."

O estado do Rio tem, há 15 anos, um programa de combate à LGBTfobia, com 24 abrigos voltados à proteção da comunidade. Claudio Nascimento Silva, do conselho LGBTQIA+ estadual, afirma que "as coisas mudaram muito" e destaca a importância de espaços para denúncias, que ajudam a romper o ciclo de impunidade.

Desde 2019, homofobia e transfobia são crimes equiparados ao racismo no Brasil, com penas de um a três anos de prisão. Ainda assim, Davi Balbi, primeiro deputado trans da Assembleia Legislativa do Rio, relata sofrer discriminação velada. "Eles impedem que meus projetos avancem, modificam com emendas que distorcem sua essência", afirma. "E fazem isso com cuidado para que não seja caracterizado como LGBTfobia."