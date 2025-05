EUA: tempestades causam estragos e deixam dezenas de mortos em Kentucky e Missouri

Fortes tempestades e tornados nesta sexta-feira (16) atingiram os estados norte-americanos de Kentucky e Missouri, deixando pelo menos 21 mortos. O número de vítimas ainda é provisório e pode aumentar nas próximas horas, informaram as autoridades locais neste sábado (17).

De acordo com Andy Beshear, governador do Kentucky, pelo menos 14 pessoas morreram no estado. No Missouri, as autoridades confirmaram sete mortes, cinco na cidade de St. Louis e duas no condado de Scott, no sudeste da região.

O tornado que atingiu St Louis arrancou telhados de cerca de 5 mil edifícios, derrubou linhas de energia e devastou uma das principais avenidas da cidade, em pleno horário de pico.