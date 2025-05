Leão XIV e Trump: questões de 'imigração e ajuda internacional' podem gerar confronto

Leão XIV discorda de líderes políticos dos EUA

L'Express relembra que Robert Francis Prevost compartilha muitas das convicções de seu antecessor papa Francisco, particularmente no que diz respeito à proteção ambiental e ao cuidado com os marginalizados, mas acima de tudo no que diz respeito à defesa dos imigrantes. Seus primeiros confrontos com o governo republicano ocorreram nas redes sociais.

Em 2017, quando Donald Trump iniciou seu primeiro mandato, o futuro papa chegou a condenar a política de imigração de Trump. Mas foi com o vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, que a oposição de Leão XIV foi mais clara. Em 3 de fevereiro, quando ainda era cardeal, ele retransmitiu na rede X um artigo publicado no site National Catholic Reporter, com o título explícito: "J. D. Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros". Discordando da interpretação do vice de Trump sobre um conceito da tradição católica usado por ele em uma entrevista na qual justificou a ideologia America First ("América em primeiro lugar") defendida por Donald Trump.

A diplomacia do Vaticano pode alimentar ainda mais desentendimentos sobre as questões das guerras. Em particular o conflito Israel-Hamas em Gaza, no qual Trump é aliado de Israel, e sobre o qual Leão XIV foi rápido em denunciar preocupações já em sua primeira oração dominical como papa dia 11 de maio. Na ocasião, ele ainda pediu "uma paz genuína, justa e duradoura" entre Kiev e Moscou.

Aparentemente, a nacionalidade e a língua comuns "não aproximarão Trump e o pontífice" tão facilmente, conclui a L'Express.