"Nouvelle Vague", um tributo a Godard, estreia na competição oficial do Festival de Cannes

No quinto dia do Festival de Cannes, três longas-metragens entram na disputa pela Palma de Ouro neste sábado (17). O mais aguardado deles é "Nouvelle Vague", que é um tributo a Jean-Luc Godard. A coprodução brasileira, "O Riso e a Faca", estreia na mostra Un Certain Regard (Um Certo Olhar), a segunda mais importante da seleção oficial do Festival de Cannes.

"Nouvelle Vague", é uma produção francesa dirigida pelo americano Richard Linklater. O filme faz uma homenagem a Jean-Luc Godard, morto em setembro de 2022, e ao movimento criado pelo cineasta francês na virada dos anos 1960.

O longa reconstitui as filmagens de "Acossado" em 1959, primeiro filme de Godard. O estilo narrativo e a estética de Linklater são inspirados pelo pai da Nouvelle Vague, movimento que revolucionou o cinema.