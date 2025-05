Palmeira cai em cima de produtor japonês em pleno Festival de Cannes; homem fica gravemente ferido

Um produtor de cinema caminhava pela Croisette, a principal avenida de Cannes, e ficou em estado grave após ser atingido por uma palmeira derrubada por uma rajada de vento. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (17).

Segundo os bombeiros, o homem está gravemente ferido. De acordo com informações do canal de TV France 3, a vítima é um turista japonês, produtor do filme New Brand Landscape, apresentado na Quinzena dos Cineastas. Ele foi ferido na cabeça após a queda da árvore e transferido para o hospital. O produtor chegou a receber atendimento médico no local antes de ser evacuado.

De acordo com as primeiras informações, o tronco da palmeira foi comido por cupins e a árvore acabou caindo com o vento, mas a causa exata do acidente ainda não foi determinada. A Croisette foi interditada em um trecho de 30 metros.