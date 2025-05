Reunião entre Putin e Zelensky só será "possível" após "acordos" prévios, diz Kremlin

Por sua vez, Vladimir Medinsky, conselheiro de Vladimir Putin e negociador-chefe russo, simplesmente garantiu que Moscou havia "tomado nota" do pedido de Kiev para organizar uma cúpula entre os dois líderes.

No sábado (17), o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, foi ainda mais claro: a Rússia aceitará a reunião ? que seria a primeira desde 2019 entre Putin e Zelensky ? somente depois que "acordos" forem alcançados sobre o conflito.

"Tal reunião, resultado do trabalho mútuo e da conclusão de acordos, é possível. Mas somente após acordos entre os dois lados", insistiu.

O Kremlin mantém suas exigências: a Ucrânia deve renunciar à adesão à OTAN, desistir de quatro de suas regiões parcialmente controladas pela Rússia, incluindo a Crimeia anexada em 2014, e as entregas de armas ocidentais devem ser interrompidas.

A Ucrânia e seus aliados europeus rejeitam as demandas, e diz que o Exército russo, que ainda ocupa quase 20% do território ucraniano, está travando um conflito "imperialista" na ex-república soviética. O presidente ucraniano exigiu que as forças russas simplesmente deixassem o território ucraniano.

Troca de prisioneiros

Sobre novas negociações diretas, Dmitry Peskov indicou também que elas só seriam possíveis após a troca de prisioneiros ser concluída.