Suprema Corte do Irã confirma sentença de morte de Amir Tataloo, pioneiro do rap no país

Segundo ele, o advogado do artista apresentou dois pedidos: a realização de um novo julgamento e a concessão de perdão. "Esses pedidos estão em análise", acrescentou.

Tataloo foi um dos pioneiros do rap no Irã, iniciando sua carreira no início dos anos 2000. Sem conseguir obter licença oficial para atuar como músico no país, ele se mudou para Istambul, na Turquia, em 2018.

Em dezembro de 2023, a Justiça iraniana anunciou que o artista havia sido entregue ao Irã pelas autoridades turcas, que aceitaram um pedido feito por um tribunal revolucionário de Teerã.

O julgamento começou em março de 2024. As acusações incluíam "incentivar a juventude à prostituição", "fazer propaganda contra a República Islâmica" e "divulgar conteúdo obsceno por meio de clipes e músicas".

Antes de deixar o Irã, Tatalou ? conhecido por seu corpo coberto de tatuagens ? já havia sido preso diversas vezes.