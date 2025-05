Trump diz que vai falar com Putin para "colocar fim ao banho de sangue" na Ucrânia

O presidente americano Donald Trump anunciou neste sábado (17) que conversará por telefone nesta segunda-feira (19) com o líder russo, Vladimir Putin, antes de falar com Volodymyr Zelensky e com diversos líderes de países membros da Otan. O objetivo é "colocar fim ao banho de sangue" na Ucrânia, escreveu em sua plataforma, a Truth Social.

Trump declarou esperar "que um cessar-fogo aconteça" e "que essa guerra muito violenta ? uma guerra que nunca deveria ter começado ? chegue ao fim".