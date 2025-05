Após primeiro título, Splitter avalia trabalho como treinador do Paris Basketball

"Existem dois campeonatos principais que a gente joga: a Euroliga e a Liga Francesa. Na liga Europeia a gente jogou muito bem. Acho que, com o segundo menor orçamento da Euroliga, chegamos a jogar play-offs competindo e surpreendendo no nosso primeiro ano. Então, isso tem um valor enorme, essa foi a grande façanha até agora da nossa temporada. E na Liga Francesa, a gente está ali, (alternando) em primeiro, segundo. Mas, faz parte, estamos competindo. Daqui a pouco vem play-offs. Então, ainda é cedo para dar uma análise da Liga Francesa", avaliou Splitter.

O brasileiro lidera a parte esportiva de um projeto relativamente recente, mas com metas bem maduras e ambiciosas. O Paris Basketball foi fundado em 2018 com o objetivo de "devolver à cidade uma posição de destaque na modalidade" e "se tornar uma referência do basquete na França e na Europa", como diz o próprio site do clube.

First trophy ever as a coach for @tiagosplitter ?? pic.twitter.com/TF1q3W166b ? Paris Basketball (@ParisBasketball) April 27, 2025

Com Tiago no comando, o Paris avançou à fase de play-offs da Euroliga, o campeonato continental, sendo eliminado nas quartas de final para o Fenerbahçe, da Turquia. Na liga nacional, a equipe figura nas primeiras posições, alternando a liderança com Mônaco e Lyon, e também se classificou para o mata-mata.

Esses resultados mostram que o trabalho de Splitter é consistente e, não por acaso, já rendeu frutos. No mês passado, a equipe venceu de forma inédita a Copa da França. Esse foi o primeiro título de Tiago como técnico. Apesar de reconhecer a conquista, o brasileiro espanta o comodismo e foca nos próximos objetivos.