Exército israelense anuncia ampliação de operações terrestres na Faixa de Gaza

"A equipe de negociação em Doha está trabalhando para esgotar todas as possibilidades de um acordo", afirmou o gabinete de Netanyahu, "seja dentro da estrutura do plano proposto pelo enviado dos EUA, Steve Witkoff, ou dentro da estrutura do fim dos combates, que incluiria a libertação de todos os reféns, o exílio dos terroristas do Hamas e o desarmamento de Gaza".

Apesar disso, no início de maio, seu governo aprovou um plano para a "conquista" de Gaza e o deslocamento de sua população, aparentemente descartando qualquer negociação naquele momento.

No dia em que o exército anunciou a expansão de suas operações, o Hamas, que assumiu o poder em Gaza em 2007, anunciou a retomada "sem pré-condições" das negociações indiretas com Israel, mediadas pelo Catar. Uma fonte do Hamas afirmou, no domingo, que o movimento está abordando as tratativas com "grande flexibilidade".

"Todos estão mortos"

Até agora, o Hamas declarou estar disposto a libertar todos os reféns capturados no ataque de 7 de outubro, como parte de um acordo abrangente para encerrar a guerra. Isso incluiria uma retirada israelense total de Gaza, mas excluiria seu desarmamento.

Israel retomou os bombardeios em 18 de março, depois que as negociações para estender uma trégua de dois meses fracassaram. Desde 2 de março, o país bloqueia a entrada de toda a ajuda humanitária essencial para os 2,4 milhões de palestinos na Faixa de Gaza.