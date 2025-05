Investigação é iniciada após veleiro mexicano colidir com ponte de Nova York

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram, neste domingo (18), o início de uma investigação sobre a colisão entre um navio de três mastros da Marinha Mexicana e a Ponte do Brooklyn, em Nova York, que resultou na morte de dois marinheiros.

Os topos dos mastros do Cuauhtémoc, um navio de treinamento de 48,2 metros de altura, quebraram no convés da icônica ponte, diante do olhar atônito de transeuntes nas margens do East River.

Vários marinheiros estavam em pé sobre as vigas perpendiculares aos mastros no momento do impacto, como mostrado em diversos vídeos compartilhados nas redes sociais por testemunhas.