Milhares de pessoas protestam contra turismo de massa nas Ilhas Canárias

Entre as principais reivindicações da manifestação, a terceira organizada por essa plataforma em um ano, estão a regulamentação dos aluguéis e o congelamento de novas construções turísticas.

Segundo as autoridades, 7 mil pessoas participaram do protesto na ilha de Tenerife, a maior do arquipélago. A polícia também contabilizou 3 mil manifestantes em Gran Canaria, 1.500 em Lanzarote e mil em Fuerteventura.

Há anos, associações denunciam o crescimento do turismo, alegando que a prática favorece os investidores em detrimento do meio ambiente e da população local, principalmente das famílias que enfrentam o aumento dos aluguéis.

Os moradores afirmam que suas demandas têm sido ignoradas pelas autoridades, apesar de quatro em cada dez habitantes das Canárias trabalharem no setor do turismo, que representa 36% do PIB da região.

A Espanha, segundo maior destino turístico do mundo, atrás apenas da França, recebeu 17,1 milhões de visitantes internacionais no primeiro trimestre de 2025, um novo recorde.

As Ilhas Canárias, que têm uma população de 2,24 milhões de habitantes, receberam 4,36 milhões de turistas estrangeiros em apenas três meses e caminham para um novo recorde de visitantes, após os 15,2 milhões esperados em 2024.