"O Agente Secreto" estreia no Festival de Cannes na disputa pela Palma de Ouro

"O Agente Secreto" se passa em Recife em 1977 e explora as tensões políticas da época da Ditadura Militar Brasileira. Essa é a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Em entrevista à RFI em Cannes, o cineasta pernambucano, diz que fez uma crônica de uma época.

"É uma crônica em longa-metragem de um momento da história do Brasil que eu pessoalmente ainda lembro porque eu era uma criança, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem muita pesquisa histórica", afirma. O cineasta acredita que o filme fala de "resistência" porque mantém o "olhar na realidade".

Para Wagner Moura, foi "libertador" voltar a atuar em português. Ele ficou muito feliz nas filmagens e com essa colaboração inédita com Kleber Mendonça. Segundo o ator, "Agente Secreto" é um filme "absolutamente brasileiro".

Terceira participação na disputa pela Palma de Ouro

"O Agente Secreto" marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na disputa pela Palma de Ouro, após Aquarius (2016) e Bacurau (2019), e a quarta na seleção oficial. Em 2022, o cineasta pernambucano apresentou na "Sessão Especial", fora da competição, "Retratos Fantasmas".

A seleção de "O Agente Secreto" reforça a presença e o prestígio do cinema brasileiro no cenário internacional, depois do Oscar historico de "Ainda Estou Aqui", que também aborda o tema da ditadura. Além disso, o Brasil é o convidado de honra do Marché du Film, o maior evento da indústria cinematográfica internacional que acontece paralelamente ao Festival de Cannes.