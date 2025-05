Portugueses vão às urnas em eleições legislativas antecipadas em meio a ameaças de recessão

No entanto, as pesquisas de intenção de voto mostram que "o eleitorado português demonstra uma certa tolerância em relação a este tipo de questões, e claramente não ganhou a dimensão que a oposição esperava", nota a politóloga Filipa Raimundo, do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE).

A coligação governamental de direita moderada, a Aliança Democrática (AD), teria 34% das intenções de voto, contra 26% do Partido Socialista (PS), de acordo com a última sondagem publicada pela mídia portuguesa.

O partido de extrema direita Chega pode obter 19% dos votos, um pouco mais do que obteve nas eleições legislativas de março de 2024, e assim consolidar sua posição como terceira maior força política do país.

Segundo a mesma pesquisa, a AD de Luís Montenegro poderia conquistar até 95 cadeiras das 230, ficando abaixo da maioria absoluta de 116 deputados.

As seções eleitorais abriram às 8h (3h em Brasília) e a televisão deve revelar as pesquisas de boca de urna às 20h (17h em Brasília).

Como o primeiro-ministro tem se recusado a governar com o apoio da extrema direita, ele espera formar uma maioria mais forte ao fechar um acordo com o partido Iniciativa Liberal, creditado com 7% das intenções de voto.