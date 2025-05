Rússia ataca Ucrânia com quase 300 drones; Putin diz que quer 'eliminar causas do conflito'

A Rússia lançou um violento ataque com quase 300 drones na madrugada de domingo (18), visando diversas regiões da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, onde uma pessoa morreu. Pouco depois, Vladimir Putin falou pela primeira vez desde a reunião frustrada entre Kiev e Moscou na Turquia, afirmando que queria "eliminar causas" do conflito.

Vladimir Putin insistiu, em declarações à televisão estatal russa neste domingo, que queria "eliminar as causas" do conflito, "criar as condições para uma paz duradoura" e "garantir a segurança do Estado russo".

Segundo o presidente russo, seu exército tem "tropas e recursos suficientes" para atingir esse objetivo e ocupa quase 20% do território ucraniano que invadiu em fevereiro de 2022.