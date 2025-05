Vice-presidente americano encontra presidente da Comissão Europeia para falar de direitos aduaneiros

A presidente da Comissão Europeia, sentada com Meloni e Vance, elogiou "a relação muito especial e próxima" entre os Estados Unidos e a União Europeia. "Todos sabem que o diabo está nos detalhes, mas o que nos une é que, no fim das contas, queremos um bom acordo para ambas as partes", concluiu.

Encontro entre Trump e Ursula von der Leyen é aguardado

Mais cedo, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, J.D. Vance e Ursula von der Leyen compareceram à missa inaugural do papa Leão XIV na Praça de São Pedro. Esta reunião pode abrir caminho para o tão esperado primeiro encontro entre a presidente da Comissão Europeia e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em 9 de maio, Donald Trump, que nunca escondeu sua antipatia pela União Europeia e suas instituições, afirmou que esperava conhecer a "fantástica" presidente da Comissão. Questionado no Salão Oval sobre as negociações com os Vinte e Sete, Trump não entrou em detalhes, mas disse estar convencido de que a UE "realmente queria fechar um acordo". "Todo mundo quer fazer um acordo com os Estados Unidos", acrescentou.

O presidente dos EUA e a presidente da Comissão Europeia tiveram uma breve conversa em 26 de abril, em Roma, durante o funeral do Papa Francisco, e concordaram em se encontrar em uma data posterior.