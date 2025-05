Após conversa com Putin, Trump diz que Rússia e Ucrânia começarão negociações para cessar-fogo

Logo após as primeiras notícias sobre a ligação telefônica entre os dois líderes serem divulgadas, uma enxurrada de reações internacionais foi registrada. A primeira delas veio da Ucrânia: um importante membro do governo afirmou que antes de falar com Putin Trump havia conversado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O telefonema foi breve "entre 10 e 15 minutos", indicou a fonte de Kiev sem se identificar. Na conversa, Zelensky teria pedido para o presidente americano impor novas sanções contra Moscou em caso de recusa da trégua proposta por Washington e apoiada pela Ucrânia.

Trump confirmou a informação e ainda indicou ter conversado diversos dirigentes europeus sobre o conteúdo da ligação a Putin. Segundo o magnata, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni e o presidente finlandês, Alexander Stubb participaram do telefonema conjunto. O chefe da Casa Branca também afirmou que o Vaticano está disposto a sediar as negociações entre Rússia e Ucrânia.

Os principais aliados de Kiev na Europa também anunciaram que entraram em acordo para "intensificar a pressão" sobre Moscou. Segundo o resumo oficial da conversa entre Trump e representantes, divulgado pela Alemanha, as sanções contra a Rússia serão reforçadas.

Primeiras negociações fracassaram

Os primeiros diálogos de paz entre ucranianos e russos na última sexta-feira (16) em Istambul - as primeiras desde 2022 - não resultaram no cessar-fogo exigido pela Ucrânia e seus aliados. No campo de batalha, os ataques continuaram no fim de semana. Segundo Kiev, a Rússia enviou, na madrugada domingo (18), um número "recorde" de mais de 270 drones explosivos.