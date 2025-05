Com penitenciárias cheias, países europeus alugam vagas em prisões no exterior

Essa política, que o atual governo belga reconsidera atualmente, gera preocupação entre os familiares dos detentos. "Quando as pessoas estão na prisão, não estão privadas de direitos: têm direito a visitas, a relações familiares, à preparação para a reintegração", observa Olivia Nederlandt. "Todos esses aspectos tornam-se mais complicados com uma prisão no exterior", enfatizou ela.

Em 2015, a Noruega alugou celas na prisão de Norgerhaven, nos Países Baixos, como relataram os serviços correcionais do país. Esse acordo terminou em 2018.

Dinamarca aluga centenas de celas no Kosovo

Devido à falta de espaço em seus estabelecimentos penitenciários, a Dinamarca obteve em 2019 um acordo com o Kosovo, localizado a mais de 2 mil km ao sul do reino. Essa cooperação envolve 300 celas individuais, como relatou a BBC, por um custo anual de 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões).

Assinado em 2021, o acordo tomou a forma de um tratado de dez anos a partir de setembro de 2024, explica a Euronews. Para o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, a ideia é "explorar a capacidade excedente das prisões e centros de detenção" do Kosovo, a fim de aliviar as prisões dinamarquesas. "É uma ajuda preciosa para a Dinamarca, em um momento em que os serviços penitenciários e de liberdade condicional estão sob pressão", declarou ele durante uma visita a esse país dos Bálcãs.

Sob a lei dinamarquesa, as celas alugadas destinam-se a abrigar detentos originários de países não membros da UE, que devem ser expulsos da Dinamarca após sua condenação, segundo informações do site de Franceinfo.