Extrema direita perde em eleições na Polônia e Romênia e deixa UE menos rachada

Nesse contexto, o candidato da Coalizão Cívica (PO) e prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, 53, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais com mais de 30% dos votos. Durante a campanha, prometeu liberalizar as leis sobre aborto, proteger os direitos LGBTQIA+, ampliar os gastos com defesa e combater a inflação.

A eleição é considerada um teste crucial para o governo pró-UE, que enfrenta o avanço do populismo no país. Trzaskowski enfrentará no segundo turno, em 1º de junho, o historiador nacionalista Karol Nawrocki, apoiado pelo PiS e considerado o candidato favorito de Donald Trump.

Com o slogan "Polônia primeiro, poloneses primeiro", Nawrocki tenta atrair o voto dos eleitores contrários à presença de mais de um milhão de refugiados ucranianos no país.

Às vésperas da votação, Tusk acusou "hackers russos" de ataques cibernéticos contra sites de partidos da coalizão governista. Com a guerra na Ucrânia, a Polônia reforçou sua posição estratégica no flanco oriental da Otan e se tornou uma das principais vozes da região contra a agressão russa.