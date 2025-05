Fome atinge 2 milhões em Gaza, segundo OMS; Netanyahu diz que vai agir por "razões diplomáticas"

"As pessoas estão morrendo de doenças que podem ser evitadas, enquanto os medicamentos aguardam na fronteira e os ataques contra hospitais privam os pacientes de cuidados e os desencorajam a buscá-los", acrescentou Ghebreyesus.

Ele ainda ressaltou que milhares de pacientes precisam ser retirados de Gaza por razões médicas. Por isso fez um apelo aos Estados-membros da OMS para que aceitem mais pacientes e a Israel que permita as evacuações sanitárias.

Nova onda de bombardeios

As equipes de emergência de Gaza informaram nesta segunda-feira que os bombardeios israelenses mataram 22 pessoas nas últimas horas em diferentes pontos do território. Já o Exército de Israel anunciou que seus aviões atingiram, no domingo, mais de "160 alvos terroristas" no enclave, incluindo postos de lançamento de mísseis antitanque e infraestruturas subterrâneas.

O grupo Hamas negocia da maneira indireta com Israel para alcançar um novo cessar-fogo, em discussões que acontecem no Catar, um dos países mediadores, ao lado do Egito e dos Estados Unidos. Mas os diálogos não apresentaram resultados até o momento.

Desde o início da guerra, as iniciativas levaram à conclusão de uma primeira trégua, de uma semana, no final de 2023, e outra de dois meses no início deste ano. Mas a pausa nos combates foi interrompida quando Israel retomou sua ofensiva em março.