França aprova projeto de lei que endurece penas de menores infratores e prevê multas para as famílias

Restaurar a autoridade da Justiça, responsabilizar as famílias e julgar em tempo recorde menores infratores reincidentes. O contestado projeto de lei de autoria do ex-primeiro-ministro francês Gabriel Attal foi definitivamente aprovado nesta segunda-feira (19) pelo Parlamento do país, após um percurso legislativo caótico.



A iniciativa do ex-primeiro-ministro tem o objetivo de endurecer as leis aos menores franceses, pensada na esteira dos violentos protestos após a morte de Nahel Merzouk, de 17 anos. O adolescente foi morto por um policial durante uma blitz em Nanterre, na periferia de Paris, em 2023, e suscitou uma imensa revolta na França. Duramente reprimidos, os atos deixaram mais de mil feridos, além de um prejuízo de € 1 bilhão devido aos incêndios de veículos, comércios e prédios públicos.

Dois anos após os distúrbios, com o envolvimento de milhares de jovens - muitos deles adolescentes - o projeto de lei foi finalmente votado pelos senadores franceses nesta segunda-feira por 223 votos a favor e 112 contra. A maioria da Casa, dominada por uma aliança conservadora, apoiou o texto de Attal, atualmente líder do grupo governista Renascimento na Assembleia Nacional.