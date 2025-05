Jornal francês Libération publica perfil de Wagner Moura: "o ator mais legal do mundo"

Sobre sua relação com Kleber Mendonça Filho, Moura conta ao diário que os dois se conheceram em Cannes, quando o cineasta era crítico de cinema. Mas foi durante o governo de Jair Bolsonaro que ambos se aproximaram. "O país estava mergulhando no fascismo. A política nos aproximou. Queríamos reagir, lutar. Foi então que começamos a considerar trabalhar juntos", diz o ator ao Libé.

Hoje Wagner Moura é "um ator de renome internacional", resume o jornal francês, enumerando grandes sucessos brasileiros como "Tropa de Elite", de José Padilha, e "Guerra Civil", de Alex Garland, além da série "Narcos", em que interpretou Pablo Escobar. "O Agente Secreto", que disputa a Palma de Ouro em Cannes, marca também o retorno do ator baiano ao cinema nacional, depois de 10 anos.

O texto também revela hobbies e preferências de Moura, como a prática de jiu-jitsu, de meditação transcendental e sua admiração por Caetano Veloso. Mas a maior surpresa do jornalista é com os elogios do artista aos atores-mirins com quem contracena no novo longa de Louis Leterrier. "As crianças são alucinantes. Todos os dias eu olho para eles e me pergunto como eu poderia ser tão bom como eles?", diz Moura.

A humildade e leveza do brasileiro convenceram de vez a crítica do diário. "O ator mais elegantemente legal do mundo está na cidade", conclui o texto.