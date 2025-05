Luís Montenegro vence eleições legislativas em Portugal, mas não garante maioria para governar

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, da direita moderada, venceu as eleições legislativas antecipadas neste domingo (18), mas não obteve maioria suficiente para assegurar a estabilidade política no país. Segundo resultados oficiais quase completos, a Aliança Democrática (AD), liderada por Montenegro, obteve 32,7% dos votos, à frente dos 23,4% do Partido Socialista, e dos 22,6% do partido de extrema direita Chega.

Até agora, a coalizão governista conquistou 89 das 230 cadeiras do Parlamento ? distante da maioria absoluta de 116 deputados. Os quatro mandatos das circunscrições no exterior serão definidos nos próximos dias.

Embora a extrema direita possa ser decisiva na formação do governo, Montenegro, advogado de 52 anos, descartou qualquer aliança com o Chega, de extrema direita, sigla que classificou como "pouco confiável" e "inapta para governar".