Projeto de lei francês sobre morte assistida ganha nova emenda e divide médicos no país

Oncologistas divididos

Uma pesquisa apresentada em abril ao Parlamento por François Arnault, presidente da Ordem dos Médicos na França, mostra que apenas um terço dos profissionais estariam dispostos a ajudar um paciente a morrer. Para ele, o dado representa uma "forte evolução" em relação à última década.

Já entre especialistas em cuidados paliativos há resistência e a principal entidade do setor, a Sfap (Sociedade Francesa de Acompanhamento e Cuidados Paliativos), se pronuncia abertamente contra o projeto.

"Não há necessariamente incompatibilidade entre a defesa dos cuidados paliativos e a aceitação da ajuda para morrer", afirma o geriatra Régis Aubry, ex-presidente da Sfap.

Coautor de parecer do Comitê de Ética que, em 2022, admitiu a legalização da prática sob condições, o geriatra é cético em relação à eutanásia, que, segundo ele, pode ignorar "a ambivalência final" do paciente. De acordo com Aubry, o suicídio assistido é mais aceitável.

Neurologistas estão entre os mais favoráveis

Os neurologistas estão entre principais apoiadores da medida, já que lidam com doenças incuráveis como Parkinson e ELA (esclerose lateral amiotrófica), que comprometem progressivamente as capacidades dos pacientes.