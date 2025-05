Arrependimento pós-Brexit leva Reino Unido a negociar acordo com UE que pode favorecer estudantes e turistas

Ainda do ponto de vista econômico, esse acordo vai representar apenas a recuperação de 0,3% dos 4% do PIB britânico, perdidos depois do Brexit.

Arrependimentos X nacionalismo

Os conservadores acham que o governo trabalhista se rendeu às demandas da União Europeia e aqueles que se posicionam mais à esquerda consideram que o governo continua tímido demais. Keir Starmer se encontra nessa encruzilhada.

O primeiro-ministro britânico fez um discurso tentando tirar o foco sobre a polarização causada pelo Brexit, dizendo que chegou a hora de deixar a briga política para trás e enfatizando que esse é o terceiro acordo comercial firmado por ele esse ano, depois da Índia e dos Estados Unidos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu a cúpula em Londres como um "momento histórico", um novo capítulo na relação entre o país e o bloco europeu.

O que mais está em jogo nessa reaproximação

A volta da mobilidade de jovens poderem trabalhar e estudar no Reino Unido e na União Europeia também está no menu desta retomada. Os trabalhistas evitam a todo custo as palavras liberdade, livre circulação entre fronteiras, mas negociam, por exemplo, a volta dos intercâmbios entre universidades. Isso ainda está sendo negociado e a permanência nos países será por tempo determinado.