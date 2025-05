"Check-up anual deveria incluir ultrassom abdominal para prevenir câncer de rim", diz oncologista brasileiro

Segundo ele, todos os anos os pacientes deveriam realizar um ultrassom do abdômen para detectar precocemente nódulos suspeitos no rim. Como todos os cânceres, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, menores são as chances de sobrevida e de remissão. O rim é um órgão vital, responsável pela filtragem do sangue.

"O câncer nos órgãos abdominais não se manifesta de uma forma tão clara quanto um nódulo na mama, por exemplo, ou do intestino, que logo sangra, levando o paciente a buscar ajuda", diz o oncologista. "O diagnóstico dos tumores renais quase sempre acaba acontecendo por acaso. O paciente vai fazer um exame por algum motivo e de repente é surpreendido pelo nódulo", acrescenta.

Os sintomas em geral aparecem quando o câncer já está em estado avançado e, em 25% dos casos, disseminado. De acordo com Cleydson dos Santos, isso acontece "porque a doença é traiçoeira, e não porque o paciente não busca ajuda".

Sintomas mais comuns

Não existe um exame de sangue específico para detectar o câncer renal. Quando há sintomas, as queixas mais comuns são a presença de sangue na urina, anemia, fraqueza, dor e cólica na região lombar, além de perda de peso.

Caso a doença já tenha se espalhado, em função do órgão afetado, podem aparecer outros sinais. No hemograma, a função dos rins, explica o oncologista, muitas está normal - e isso pode gerar uma falsa tranquilidade no paciente.