Documentário sobre Cacá Diegues estreia em Cannes no dia em que cineasta completaria 85 anos

O segundo filme brasileiro na seleção oficial estreou na segunda-feira (19) no Festival de Cannes. O documentário "Para Vigo Me Voy", sobre a vida e obra de Cacá Diegues, integra a seção Cannes Classics.

A estreia aconteceu no dia em que o cineasta brasileiro, um dos mestres do Cinema Novo, completaria 85 anos. A seleção do filme, codirigido por Lirio Ferreira e Karen Harley, é uma homenagem do festival a Cacá Diegues, morto em fevereiro. Como salientou o diretor-geral do festival, Thierry Fremaux, o diretor brasileiro tinha uma relação histórica com Cannes.

Cacá Diegues participou de 12 vezes do festival de cinema francês, sendo oito delas como diretor, tendo concorrido três vezes à Palma de Ouro, três vezes como jurado e uma vez como produtor. O diretor participou das filmagens de "Para Vigo Me Voy", concedendo entrevistas e abrindo o set de seu último filme "Deus é Brasileiro 2" para a equipe do documentário. Ele deveria estar em Cannes para esta estreia mundial, mas morreu antes de ver o filme concluído.