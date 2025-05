Equador: após morte de líder indígena nonagenária, comunidade Sapara luta para preservar sua língua

Com a representante indígena, se vai também uma parte da memória viva dos Saparas. Dados de 1680 mostravam que eles eram 100 mil, mas a comunidade foi dizimada por doenças trazidas por colonizadores e escravagistas do comércio de borracha no Equador.

Segundo as autoridades do país, no início do século XX, a etnia ainda contava com cerca de 20 mil membros, mas desde então o declínio de intensificou.

Comunidade ameaçada

Em 2010, apenas 559 pessoas se identificavam oficialmente como Saparas no censo nacional: esse número dificilmente aumentou desde então. A etnia está hoje distribuída em onze localidades, segundo Manari Ushigua, ex-presidente da organização a Nacionalidade Sapara do Equador (Nase). Mesmo considerando os Saparas do Peru, entre os quais muitos se identificam como "os Quéchuas do Tigre", essa cultura indígena amazônica, célebre por sua interpretação dos sonhos, está claramente ameaçada.

Em 2011, apenas oito seniores ainda falavam a língua fluentemente. Em 2017, restavam apenas quatro, após a morte de Cesario Santi, de 100 anos, sábio da comunidade de Jandiayaku, na província de Pastaza.

Com o falecimento de Mukusawa Luisa Santi Ashanga há mais de dois meses, resta agora apenas Malaku Ushigua, uma indígena quase centenária que vive na pequena cidade de Shell, no centro do Equador.