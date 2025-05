Evo Morales é impedido de disputar eleição presidencial na Bolívia

O ex-presidente Evo Morales foi excluído da eleição presidencial marcada para agosto na Bolívia, pois sua candidatura não pôde ser registrada, conforme anunciou nesta terça-feira (20) o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) do país. Apoiadores de Morales tentaram registrá-lo como candidato antes do prazo final da noite de segunda-feira (19), pelo Partido de Ação Nacional Boliviano (Pan-bol), mas essa sigla já não possui existência legal, explicou o secretário da Câmara do TSE, Luis Fernando Arteaga.

"O Pan-bol teve seu registro legal cancelado, portanto, não pode registrar nenhum candidato", declarou Arteaga em entrevista coletiva. O tribunal eleitoral havia anulado o registro do partido no início de maio, já que ele não alcançou 3% dos votos na última eleição presidencial de 2020.

Morales escolheu o Pan-bol de última hora, após ter renunciado em fevereiro ao Movimento ao Socialismo (MAS), que continua sob o controle do presidente Luis Arce, seu antigo aliado.