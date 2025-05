Ex-premiê francês convoca países ocidentais a isolar Israel para evitar 'limpeza étnica' em Gaza

"Se quiserem parar o que está acontecendo hoje, é preciso deixar claro para Israel que haverá um antes e um depois" da guerra na Faixa de Gaza, enfatizou.

Críticas a Macron

Villepin também não poupou críticas à atitude que o presidente francês, Emmanuel Macron, vem adotando diante do massacre da população de Gaza. "Qual credibilidade podemos ter sobre a questão ucraniana quando somos capazes apenas de assinar comunicados?", questionou, referindo-se ao documento divulgado na segunda-feira (19) pela França, junto com Canadá e Reino Unido, condenando as operações no enclave palestino.

O comunicado conjunto é classificado por Villepin de "terrivelmente impotente". No texto, Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, ameaçam Netanyahu de "medidas concretas" caso não coloque um fim à sua ofensiva militar. "O que é preciso para que os dirigentes europeus, os dirigentes ocidentais, ajam na prática?", questionou o ex-premiê.

Apesar das críticas de Villepin, a iniciativa do presidente tem forte repercussão na França. Para o jornal Le Monde, Macron lidera um movimento de condenação inédito contra a guerra na Faixa de Gaza, "acentuando a pressão a Israel". A declaração ainda condena "a linguagem odiosa utilizada por membros do governo israelense e a ameaça de um deslocamento forçado de civis" e ressalta que os três países não permanecerão "de braços cruzados" enquanto "Netanyahu dá sequência às ações escandalosas".

Personalidade política preferida dos franceses

Advogado e diplomata, Dominique de Villepin foi ministro das Relações Exteriores e do Interior no início dos anos 2000, antes de ser nomeado primeiro-ministro durante o segundo mandato do presidente Jacques Chirac. Autodeclarado "da direita social", ele é atualmente a personalidade política preferida na França, segundo pesquisa do instituto Ifop-Fiducial publicado na segunda-feira.