França: líderes religiosos contestam projeto da morte assistida, apesar do forte apoio dos franceses

Em sua manchete nesta terça-feira (20), o jornal Le Figaro, de linha editorial conservadora, diz que a Assembleia Nacional está dividida sobre os riscos de abuso da morte induzida. "Os critérios de elegibilidade criam profundas divisões entre os parlamentares, mesmo entre aqueles que apoiam o texto", explica o diário. "No centro das discussões: a definição da 'fase avançada ou terminal' do paciente, destaca o Le Figaro.

Segundo o L'Opinion, as divisões dentro da maioria presidencial refletem os cálculos eleitorais em torno dessa reforma desejada pela maioria da sociedade francesa. De maneira geral, a direita é contra o projeto de lei, mas deputados de centro também expressam dúvidas sobre alguns aspectos do projeto.

Apoio histórico da sociedade

A pesquisa mais ampla já realizada sobre o tema data de maio de 2024, quando a tramitação do projeto estava para começar, mas foi interrompida pela dissolução da Assembleia pelo presidente Emmanuel Macron. Segundo o instituto Ifop, na época, 92% dos franceses eram a favor da eutanásia quando o paciente sofre de uma doença incurável e insuportável e a solicita. Um número maior, 96%, eram a favor da legalização da eutanásia em geral.

O mesmo estudo revelou que 89% apoiavam o suicídio assistido, incluindo 52% que eram "fortemente a favor". Esse apoio se manifestava com altas taxas em todas as tendências políticas (de 87% a 98%, dependendo do partido). O percentual de pessoas "absolutamente a favor" da eutanásia chegava a 55%, um recorde histórico na época.

Mobilização conjunta de comunidades religiosas

Mesmo assim, a Conferência dos Responsáveis de Culto na França (CRCF), entidade que reúne os representantes das principais religiões - católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, muçulmanos e budistas -, publicou um artigo de opinião há alguns dias denunciando o projeto de lei como uma "guinada radical" que "desfigura profundamente os fundamentos da ética médica e social".