França: médico acusado de agredir 299 pessoas reconhece responsabilidade no suicídio de vítimas

Em 2005, Le Scouarnec foi condenado pela primeira vez a quatro meses de prisão, com suspensão condicional da pena, por posse de pornografia infantil. No entanto, ele não foi proibido de exercer sua profissão ou obrigado a seguir um tratamento.

Desde que o processo começou, associações de defesa das vítimas denunciam a omissão dos hospitais onde o ex-cirurgião atuou e o "pacto de silêncio" de seus colegas médicos. Os casos só vieram a público em 2017, depois que ele abusou sexualmente da filha de seus vizinhos, uma menina de apenas 6 anos.

Vítimas anestesiadas

Esse caso abriu uma 'caixa de Pandora', pois durante as buscas na residência do médico a polícia descobriu, além de pornografia infantil, dezenas de diários nos quais ele descrevia minuciosamente seus crimes e suas vítimas. As informações encontradas revelaram que as agressões já duravam mais de duas décadas e que centenas pessoas, principalmente crianças, teriam sido abusadas por Le Scouarnec.

No decorrer de suas investigações, a polícia cruzou os nomes das crianças com os registros dos locais onde Le Scouarnec havia trabalhado e conseguiu identificar as vítimas que, na maior parte dos casos, não sabiam que haviam sido agredidas, já que estavam anestesiadas. Algumas descobriram o caso ao serem convocadas pela polícia para depor no processo.

O veredito do julgamento, que começou em 24 de fevereiro, está previsto para 28 de maio. O processo já está sendo considerado o maior caso de pedofilia da história da França, e um dos mais importantes processos de agressão sexual no país.