Gaza: Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel, que promete não ceder à pressão

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (20), a suspensão das negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel e convocou sua embaixadora em Londres, Tzipi Hotovely, em resposta à intensificação da ofensiva na Faixa de Gaza. O governo israelense minimizou os anúncios e afirmou que não cederá à pressão internacional.

Em um discurso contundente diante da Câmara dos Comuns, o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, indicou que a escalada na Faixa de Gaza é "moralmente injustificável, totalmente desproporcional e contraproducente". Segundo ele, "esta guerra deixa uma geração de órfãos e traumatizados, prontos para serem recrutados pelo Hamas".

Por isso, Londres "suspendeu as negociações com o governo israelense sobre um novo acordo de livre comércio", anunciou Lammy. De acordo com o ministro, o Reino Unido vai reexaminar a cooperação com Israel. "As ações do governo Netanyahu tornaram isso necessário", reiterou o britânico, condenando também os atos de "colonos extremistas na Cisjordânia".