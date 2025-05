Impacto comercial da gripe aviária nas exportações de frango do Brasil repercute na imprensa internacional

O jornal local, entretanto, aposta que as autoridades brasileiras pouco provavelmente permitirão "uma escalada fora de controle", destacando que o Brasil pode ter suas exportações prejudicadas pela gripe aviária. E enfatiza que o gigante concorrente é "o maior produtor e exportador de frango do mundo".

Investigações sobre o surto

O surto foi detectado no sul do Brasil, em uma fazenda que abastece a Vibra Foods, uma empresa brasileira apoiada pela Tyson Foods, de acordo com duas fontes próximas ao caso.

Dois dos casos ainda sob investigação dizem respeito a aves criadas em fazendas comerciais e cinco envolvem rebanhos de fundo de quintal no Brasil. O país vendeu cerca de US$ 10 bilhões em produtos de frango em todo o mundo no ano passado, fornecendo mais de 5 milhões de toneladas.

Um dos casos que permanecem sob investigação ocorreu em uma granja comercial no estado de Tocantins e o outro em uma granja comercial em Santa Catarina, de acordo com as autoridades.

O primeiro surto em uma fazenda comercial foi confirmado na semana passada no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil.