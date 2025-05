Julia Ducournau busca segunda Palma de Ouro em Cannes com ousado "Alpha"

Como outros filmes precedentes do diretor, o longa foi rodado clandestinamente em Teerã e até o último momento havia dúvida sobre a presença do cineasta dissidente em Cannes. Mas Jafar Panahi conseguiu sair do Irã e vai passar pelo tapete vermelho do festival pela primeira vez em 15 anos.

O outro longa é "Fuori" (Lá fora), do italiano Mario Martone. A produção conta a história de uma escritora frustrada, que acaba na cadeia, onde reencontra o desejo de viver e escrever.

Atrizes-diretoras

Pela primeira vez na sua carreira, Scarlett Johansson passa pelo tapete vermelho de Cannes não como atriz, mas como cineasta. Ela apresenta nesta terça-feira na seção Um Certo Olhar "Eleanor the Great, primeiro filme que dirige. Johansson é a segunda estrela de Hollywood a apresentar um longa no Festival de Cannes este ano, depois de Kristen Stewart, que apresenta "The Chronology of Water".

E nesta terça-feira tem mais cinema brasileiro no Festival de Cannes. O Curta-metragem "Samba Infinito", de Leonardo Martinelli, com participação especial de Gilberto Gil e Camilla Pitanga, estreia na competição da mostra paralela Semana da Crítica.