OMS aprova acordo internacional 'histórico' sobre pandemias para evitar repetição de erros da Covid-19

"A pandemia da Covid-19 foi como um choque elétrico. Foi um lembrete brutal de que os vírus não conhecem fronteiras e que nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma crise de saúde global", observou a embaixadora francesa para a saúde global, Anne-Claire Amprou, que copresidiu as negociações.

Vacinas a preços acessíveis

O acordo visa garantir o acesso equitativo a produtos de saúde no caso de uma pandemia. Essa questão esteve no centro de muitas das queixas dos países mais pobres durante a pandemia de Covid-19, quando viram os países ricos acumulando doses de vacinas e outros testes.

Há muito tempo as negociações estão paralisadas em relação a questões importantes, como a vigilância de pandemias e o compartilhamento de dados sobre patógenos emergentes e os benefícios resultantes, como vacinas, testes e tratamentos.

No centro do acordo está um novo mecanismo de "Acesso a Patógenos e Compartilhamento de Benefícios" (PABS) projetado para permitir "o compartilhamento muito rápido e sistemático de informações sobre o surgimento de patógenos com potencial pandêmico", de acordo com Amprou.

