Ucrânia acusa Rússia de travar negociações após telefonema entre Putin e Trump

"Está claro que a Rússia está tentando ganhar tempo para continuar sua guerra e ocupação", denunciou ele nesta terça-feira, descrevendo as condições de Moscou como 'irrealistas'.

Zelensky ainda alertou que, constitucionalmente, como presidente da Ucrânia, é impossível para ele aceitar a perda do território ucraniano ou retirar as tropas ucranianas das cinco regiões que estão parcial ou totalmente ocupadas ilegalmente pela Rússia - a península da Crimeia e as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia.

Não apenas porque esses territórios pertencem à Ucrânia, de acordo com a Constituição do país e o direito internacional, mas também porque milhões de ucranianos ainda vivem lá, apesar da invasão russa. Além disso, movimentos populacionais também estão ocorrendo lá, incluindo a deportação de crianças ucranianas para a Rússia.

Na frente humanitária, Volodymyr Zelensky disse que, durante sua própria conversa telefônica com o presidente Donald Trump, mencionou a troca de mil prisioneiros de guerra negociada em Istambul em 16 de maio. Embora o presidente ucraniano tenha dialogado duas vezes com o líder republicano - antes e depois do telefonema com Vladimir Putin - o chefe da Casa Branca continua afirmando que ainda não sabe se a Ucrânia está pronta para negociações.

Apesar da ausência de qualquer avanço importante, Donald Trump, que está pressionando a Rússia e a Ucrânia a silenciarem suas armas, gabou-se de que os dois líderes em conflito "iniciariam imediatamente as negociações" com a perspectiva de uma trégua.

Comunidade internacional reage ao telefonema entre Trump e Putin

Enquanto os ministros da Defesa da União Europeia se reúnem em Bruxelas nesta terça-feira, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, disse que o bloco espera uma "forte reação" de Washington se Moscou continuar a recusar uma trégua na Ucrânia. "Os Estados Unidos disseram que, se a Rússia não aceitar um cessar-fogo incondicional, haverá consequências. Portanto, queremos ver essas consequências", declarou ela pouco antes do início da reunião.