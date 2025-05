Amazônia: estudo alerta para destruição florestal equivalente a 18 campos de futebol por minuto

Em outros lugares, o quadro é misto, com uma melhora na Indonésia e na Malásia, mas uma clara deterioração no Congo e na República Democrática do Congo.

Historicamente, a pressão sobre as florestas tem sido causada pela exploração de quatro produtos, chamados de "quatro grandes": óleo de palma, soja, carne bovina e madeira. Mas as melhorias em alguns setores - como o óleo de palma - coincidiram com o surgimento de novos problemas, como o abacate no México, ou o café e o cacau.

Portanto, as causas do desmatamento não necessariamente "permanecerão sempre as mesmas", insiste Rod Taylor, diretor do programa florestal do WRI, defendendo uma abordagem global. "Também estamos testemunhando um novo fenômeno ligado ao setor de mineração e metais críticos", adverte.

(Com AFP)