Dobram as fusões e aquisições de empresas francesas no Brasil, e a tendência deve continuar

Em entrevista à RFI, o CEO da Swile na França, Loïc Soubeyrande, explica por que o Brasil é um mercado estratégico: "O país dispõe de um sistema financeiro moderno e fortemente regulamentado, sem falar que os brasileiros são pioneiros na adoção de novas tecnologias", afirma. "A solidez do direito trabalhista nos dois países também cria uma afinidade natural", continua o executivo francês. "O Brasil não é somente um grande mercado, é também um país estratégico para inovação e crescimento global", conclui.

De acordo com o CEO da Swile no Brasil, Júlio Brito, a expectativa da empresa é alcançar lucratividade no país em 2025. "Com a aquisição da Bimpli, o grupo BPCE, o segundo maior banco da França, passou a ter 22% de participação. Isso nos trouxe muito mais solidez e oportunidades", avalia em entrevista à RFI.

O executivo comenta a aquisição pelo grupo francês e as oportunidades que ela representou: "Hoje, nós oferecemos até oito benefícios em um único cartão, de maneira simples, sem necessidade de vários plásticos na carteira. É um ganho de eficiência para o RH (Recursos Humanos) e para o colaborador, que tem muito mais liberdade de utilização", acrescenta. "Oferecemos às empresas uma solução ultramoderna para que possam pagar os vouchers e vales aos funcionários. O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, com mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados e fatura cerca de R$150 bilhões por ano - é o maior do mundo em volume", analisa.

Quem também sai ganhando é o consumidor brasileiro. "Ter um vale que funciona como cartão de crédito é uma boa solução, facilita muito a minha vida. Eu consigo gastar o valor que recebo em qualquer lugar", explica a jornalista Marianna Perri.

Ela destaca as vantagens de ser usuária do serviço e a confiança que sente em uma empresa de origem francesa: "Ele também funciona na carteira do celular, não preciso andar com cartão de plástico por aí. Como usuária, é muito mais fácil para mim e para a empresa também. Eu recebo meus vales - alimentação e refeição - e tenho auxílio home office", continua. "Eu me sinto bastante confortável em saber que é uma empresa francesa que está por trás. As empresas francesas no Brasil têm uma reputação forte e relevante, e isso me traz segurança de que não vou perder dinheiro, de que o cartão não será descontinuado", conclui.

Outro destaque é a empresa de navegação CMA CGM, que anunciou a compra da operadora Santos Brasil, em um negócio avaliado em R$ 13,2 bilhões, por meio do qual a companhia francesa se tornou operadora de um dos principais portos brasileiros.