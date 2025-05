Estupro de quase 1 milhão de alemãs no final da guerra revela lado oculto da vitória contra nazistas

As punições por estupro recaíam, em geral, sobre soldados negros, usados como bode expiatório. Eles também eram mais frequentemente denunciados, já que ficavam afastados da linha de frente, onde os abusos eram menos visíveis.

Na Alemanha ocupada, a impunidade era ainda maior, já que a polícia local não tinha autoridade sobre os militares estrangeiros. Os filhos nascidos de estupros ? ou mesmo de relações consensuais ? não podiam imigrar para os Estados Unidos com as mães. Os franceses, por outro lado, incentivavam o envio dessas crianças ao território nacional.

A imagem do soldado colonial como estuprador se consolidou especialmente entre os franceses, uma vez que as tropas africanas representavam a maior parte do contingente até o início de 1945. O plano do general De Gaulle de "branquear as tropas coloniais" fracassou, também pela falta de voluntários da França metropolitana.

Silenciamento das vítimas alemãs

Em 1944, a passagem das tropas francesas comandadas pelo general Juin pela Itália deixou um rastro de violência sexual, especialmente atribuída a soldados marroquinos. O termo marocchinate (algo como "marroquinadas") surgiu para designar esses estupros.

