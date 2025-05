Gaza segue em colapso humanitário enquanto Israel lida com crise interna e pressões externas

"Acredito que quanto mais a pressão [internacional] aumentar, mais forte o governo vai ficar. Haverá a narrativa de que 'o mundo todo está contra nós'. E até pessoas de fora da coalizão podem ficar menos críticas. Se você observar as condenações que os países estrangeiros fazem, muitas vezes se referem aos soldados de Israel, e isso é muito caro a todos [no país]. Ou seja, todos esses elementos podem acabar por fortalecer a coalizão de Netanyahu", analisa.

O Exército é a instituição que conta com o maior percentual de confiança do público, segundo pesquisa divulgada pela Universidade Reichman, de Israel. De acordo com o levantamento, 65% dos entrevistados confiam nas Forças Armadas do país. Em segundo lugar está o presidente de Israel, Isaac Herzog, com 42%; a Promotoria do Estado, 32%; a polícia, 27%; e o Knesset, o Parlamento, com 11%.

Polêmica interna

Há muito debate interno e troca de acusações políticas a partir das declarações de Yair Golan, líder do partido de esquerda Os Democratas. Em entrevista ao canal público Kan, ele disse que "Israel está a caminho de se tornar um Estado pária" e que "um país sensato não luta contra civis, não mata bebês por hobby e não tem como objetivo expulsar populações".

As declarações foram recebidas com muitas críticas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os comentários de Golan são "incitação selvagem" e um "libelo de sangue", expressão que nasceu na Idade Média para definir a acusação falsa de que os judeus usavam sangue de crianças cristãs em rituais religiosos.

O líder da oposição Yair Lapid também criticou Golan, rebatendo alegação de que os soldados israelenses matam bebês. Para ele, a afirmação é "um presente para os inimigos".